Стоимость газа на закрытии биржевых торгов в Европе закрепилась выше $960 за 1 тыс. куб. м

ТАСС, 15 ноября. Цена газа в Европе на закрытии торгов закрепилась выше $960 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

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Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до $963,4 за 1 тыс. куб. м, или €81,585 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост цены газа в Европе с начала дня составил почти 8%.

Ранее на аукционе "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и мощности по прокачке газа через Польшу на декабрь.

Также вечером "Газпром" вновь не забронировал предложенные дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину и Польшу на вторник, 16 ноября.

При этом "Газпром" последние пять дней подает заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту. Фактическая прокачка газа через территорию Украины в этот период колеблются на уровне 109-110 млн куб. м в сутки, следует из данных "Газпрома".