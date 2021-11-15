"Газпром" может оперативно бронировать транспортные допмощности на более короткий период

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Газпром" бронирует мощности транспортных маршрутов в зависимости от заявок покупателей и может оперативно бронировать допмощности на более короткой основе - на отдельную неделю или сутки. Так прокомментировали ТАСС итоги сегодняшних аукционов на транзит газа через Украину и Польшу в управлении информации "Газпрома".

"Газпром" осуществляет бронирование мощностей транспортных маршрутов в зависимости от заявок покупателей. В то же время в случае необходимости у нас есть возможность оперативно бронировать дополнительные транспортные мощности, в том числе по "Ямал - Европе", на более короткой основе (недельной, суточной)", - сказали в холдинге.

Ранее сегодня на аукционе "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и мощности по прокачке газа через Польшу на декабрь. Также вечером "Газпром" вновь не забронировал предложенные дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину и Польшу на вторник, 16 ноября.