Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,33%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале недели торговался в зоне положительных значений. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,33%, до 4 135,66 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,4%, до 1 791,44 пункта. Доллар по отношению к рублю на 20:11 мск снизился на 0,09%, до 72,79 рубля, евро - на 0,19%, до 83,08 рубля.

"Опасения развития негативных сценариев на геополитическом фронте, вызвавшие волну продаж рублевых активов перед выходными, несколько снизились. Рынок рос, невзирая на снижение цен на нефть", - отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день потерял около 1% и торгуется в районе $81,17 за баррель. "Нефть несет умеренные ценовые потери из-за нового наступления пандемии коронавируса, сильного доллара, перспективы вывода на рынок стратегических резервов США, а также ожидания завтрашнего отчета МЭА, прогнозы которого, как правило, более консервативны, чем у ОПЕК и EIA", - добавил эксперт.

Рынок акций

В хорошем плюсе в понедельник оказались акции "Акрона" (+6,93%). "У бумаг есть фундаментальный фактор поддержки в виде высоких цен на удобрения. Акция идет к 11 тыс. 400 рублей, обновлению максимума. После чего вполне способна нацелиться на 11 тыс. 500 рублей. Долгосрочный восходящий тренд остается в силе", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Бумаги ВТБ (+2,33%) сегодня также оказались среди лидеров спроса. "Акция пытается закрепиться в диапазоне 0,0495 - 0,0523 рубля, однако среднесрочный тренд здесь сохраняется нисходящим с целью к 0,0500 рубля сейчас и 0,0,0490 рубля чуть позже", - добавила эксперт.

Акции "Аэрофлота" (+1,91%) повысились на фоне информации о том, что авиакомпания не будет включена в разрабатываемый Евросоюзом новый механизм санкций против авиаперевозчиков и туристических агентств, доставляющих мигрантов в Белоруссию. "Кроме того, несмотря на риски, связанные с введением QR-кодов, на прошлой неделе компания повысила прогноз пассажиропотока дочерней авиакомпании "Победа" в 2021 году с 13,5 до 14,5 млн человек", - отметил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Прогноз на 16 ноября

Во вторник в фокусе внимания рынков будут политические и монетарные сигналы. "Ночью по Москве должен пройти онлайн-саммит президентов КНР и США. Если встреча лидеров крупнейших экономик пройдет в позитивном ключе, рисковые активы могут получить поддержку. В то же время завтра инвесторы оценят выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также членов FOMC Рафаэля Бостика и Мэри Дэли", - рассказал Александр Бахтин.

Из важной статистики дня эксперт выделил оценку ВВП еврозоны за третий квартал 2021 года, в США - данные по розничным продажам и объему промышленного производства в октябре. В этот же день ожидается публикация отчета МЭА.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 16 ноября может формироваться в пределах 4 100 - 4 200 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 71,5-73 рубля.

В "Фридом финанс" во вторник ожидают снижения цен российских акций. Целевые диапазоны закрытия следующих торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 4 110 - 4 180 пунктов, а также 71,30-73,45 рубля и 82,00-83,70 рубля соответственно.