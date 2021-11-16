Гивиут получили на Таймыре на первой в России ферме по разведению овцебыков

КРАСНОЯРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Стартовая продукция, ценящийся на мировом рынке гивиут - пух овцебыков, получена на севере Красноярского края на первой в России ферме по разведению этих животных. Об этом ТАСС сообщил представитель семейной (родовой) общины КМНС "Хаски-Тыал" Денис Теребихин.

Ферма "Стойбище Такер" была создана в конце 2020 года в Авамской тундре, когда туда завезли 10 телят овцебыка. Проект реализуется общиной "Хаски-Тыал", выигравшей тогда грант в рамках государственной программы Красноярского края "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов". Сообщалось, что на ферме будут получать гивиут, на мировом рынке 1 кг необработанного пуха стоит $330-385. Сегодня основные поставщики пуха на мировой рынок это Северная Америка и Гренландия, при этом большая часть гивиута добывается во время охоты.

"На арктической ферме "Стойбище Такер", которая была открыта при помощи правительства Красноярского края, завезенные с Ямала овцебыки дали первый гивиут. Его пока не много, потому что это еще телята. Так получилось, что на него большой спрос, его заранее ждали, бронировали компании, занимающиеся пряжей, из Санкт-Петербурга, Швейцарии, Казахстана. Приоритет был отдан тем, с кем наладили контакты первыми - отечественным производителям", - сказал Теребихин.

По его словам, первый год существования фермы был колоссально трудный, так как ферма находится в крайне суровых климатических условиях Арктике. Корма завозили с юга Красноярского края. Этим летом здесь появились самые северные в мире сенокосы.

"Надеемся, что второй год будет легче, хотя по прогнозам суровая зима планируется. Стойбище накопило уникальный опыт, единственный в России, мы по-прежнему ищем крупных инвесторов, желающих заняться овцебыководством, чтобы данное направление превратилось из небольшой маленькой фермы в крупное хозяйство, производящее уникальный продукт, который можно получать только в арктических территориях", - подчеркнул собеседник агентства.

В древности овцебыки повсеместно обитали на просторах Сибири, затем исчезли. Ученые 45 лет назад вновь завезли овцебыков на Таймыр, и хотя сегодня их популяция там одна из самых больших в мире, до недавнего времени разведением этих животных никто не занимался.