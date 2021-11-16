"Известия": в России сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вопрос о добавлении фотографий в сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции на прошлой неделе обсуждался в Минцифры вместе с представителями Минздрава. Нововведение могло бы позволить избежать очереди для проверки QR-кодов, ведь тогда не придется сверять данные сертификатов с паспортами, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

Чиновник также сообщил изданию, что вопрос об источнике фотографии пока открыт. Это может быть фото, добавленное пользователем для портала госуслуг или же фотография из Единой биометрической системы (ЕБС), которая сейчас используется банками для удаленной идентификации клиентов.

Профильные ведомства рассматривают и другие меры по борьбе с очередями, которые могут возникнуть после введения требования о предъявлении сертификатов в общественных местах. Среди них, например, проверка наличия сертификатов на стадии покупки билетов на международный и междугородный транспорт, отметил источник "Известий".

Газета направила запросы в Минцифры, Минздрав и Роспотребнадзор. В Минцифры от комментариев отказались.