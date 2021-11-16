АТОР сообщила о сокращении за 9 месяцев иностранного турпотока в России в 24 раза

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Турпоток иностранных граждан в Россию в январе - сентябре 2021 года сократился в 24 раза по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года - до 175,8 тыс. человек, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ФСБ РФ.

"Иностранные граждане совершили 8,8 млн визитов в Россию в период с января по сентябрь 2021 года. <…> Из них туристические цели визита задекларировали 175,8 тыс. раз. Общий въездной поток сократился почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом докризисного 2019 года, а туристический - как минимум в 24 раза", - говорится в сообщении "Вестника АТОР".

Доля туристов в общем иностранном потоке в Россию за девять месяцев 2021 года составила 2%. Больше всего иностранных туристов прибыли в РФ из Кубы (44,4 тыс.), Германии (25,9 тыс.), ОАЭ (18 тыс.), Турции (15 тыс.), Индии (10,6 тыс.) и Катара (9 тыс.). В ассоциации отметили, что лидерство Кубы обусловлено статистической неточностью, так как туроператоры практически не принимают кубинских туристов. Аналогичная ситуация с туристами из Турции. Скорее всего, многие визиты из обеих стран совершались с другими целями: посещение родственников, работа, бизнес, обучение.