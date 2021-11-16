Fesco выделит три судна для перевозки социально значимых грузов из Приморья

ТАСС, 16 ноября. Транспортная группа Fesco дополнительно выделит три судна для перевозки социально значимых грузов из порта Приморского края на Камчатку, Магадан, Сахалин и Чукотку, сообщается во вторник на сайте Владивостокского морского торгового порта (ВМТП).

Во вторник Владивостокский морской торговый порт посетил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его сопровождали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, замминистра транспорта Александр Пошивай и дальневосточный таможенный прокурор Александр Воронин. Транспортную группу Fesco представляли президент компании Аркадий Коростелев и врио генерального директора ПАО "ВМТП" Владимир Корчанов.

"Транспортная группа Fesco выделит три дополнительных судна для перевозки социально значимых грузов на Камчатку, Магадан, Сахалин и Чукотку. В свою очередь в ВМТП за каботажным направлением закреплено три отдельных причала, обработка грузов по внутрироссийским направлениям технологически отделена от обработки импортных грузов и находится в приоритете. Все суда обрабатываются с ходу и без задержек", - говорится в сообщении.

Проблема с задержками доставки грузов в контейнерах образовалась на всем Дальнем Востоке в октябре. Прежде всего это связано с пандемией и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья. По информации Владивостокского морского торгового порта, на складе предприятия находится 2 356 TEU груза, что соответствует норме и представляет собой 1,5 судовые партии в каждом направлении. Все они будут отгружены по плану и в кратчайшие сроки.