Сбер впервые в России открыл счет эскроу на строительство коттеджа

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сбер первым в России распространил механизм счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщила во вторник пресс-служба банка.

"В рамках ранее предоставленного проектного финансирования на строительство коттеджного поселка в Ростовской области застройщик "ИНПК Инвестмент" заключил первый договор купли-продажи строящегося коттеджа с открытием счета эскроу для физлица", - говорится в сообщении.

Процесс аналогичен сделкам с недвижимостью в строящихся многоквартирных домах за исключением того, что "ИНПК Инвестмент" продает коттеджи не по договорам долевого участия, а по договорам купли-продажи будущей вещи. При условии проектного финансирования застройщика в банке после подписания договора покупатель открывает счет эскроу и пополняет его, после чего банк "замораживает" деньги на счете до окончания строительства дома. После регистрации права собственности на покупателя и ипотеки в пользу банка (если дом приобретался за счет кредита) деньги переводятся со счета эскроу физического лица застройщику.

Как подчеркивают в Сбербанке, эскроу-счета гарантируют сохранность денежных средств покупателя и стабильное финансирование девелоперу.

На сегодня в Сбербанке открыто почти 500 тысяч счетов эскроу на сумму более 1,4 трлн рублей по сделкам с жилой недвижимостью.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.