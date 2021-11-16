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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,3%

Индекс РТС вырос на 0,44%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,3%, до 4147,69 пункта, индекса РТС на 0,44%, до 1799,37 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 4142,89 пункта (+0,19%), индекс РТС находился на уровне 1795,19 пункта (+0,21%).

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE увеличивается на 1,01% - до $82,88 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,84% и торгуется на уровне $80,42 за баррель.

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