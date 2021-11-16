Свердловские власти планируют направить почти 38 млрд рублей на подготовку к Универсиаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют направить около 38 млрд рублей в ближайшие два года на подготовку к Всемирной летней универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщил министр финансов Свердловской области Александр Старков на заседании заксобрания региона.

"Проектом [бюджета] предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по подготовке к Универсиаде в объеме 37,9 млрд рублей. На 2022 год [планируется] 27 млрд рублей и на 2023-й - 10,9 млрд рублей, в том числе на строительство и реконструкцию, капитальный ремонт объектов Универсиады предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 29,2 млрд рублей", - заявил Старков.

Министр финансов Свердловской области отметил, что на строительство улично-дорожной сети предусмотрено 3,6 млрд рублей.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.