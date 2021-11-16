ОПЕК+ пока не рассматривает возможность корректировки добычи нефти в декабре

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. Возможность корректировки объема добычи нефти в декабре в рамках соглашения ОПЕК+ в настоящее время не рассматривается, необходимо смотреть на рыночные условия. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сейчас рано говорить о том, что будет в декабре, рассматривать нужно исходя из текущей ситуации на рынке", - сказал он.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов Организации стран - экспортеров нефти, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В октябре добыча участников сделки составила 23,197 млн б/с против положенной по условиям 23,794 млн б/с. Всего в октябре "десятка" из ОПЕК смогла убрать с рынка 3,486 млн б/ с к базовому уровню в соглашении вместо положенных 2,889 млн б/с. Таким образом, условия сделки были выполнены на 121%.

Страны ОПЕК по действующим доверенностям наращивают добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц.