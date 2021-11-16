Грузоперевозчики смогут оформить транспортные накладные через "Госуслуги"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Грузоперевозчики с 1 января 2022 года смогут оформлять электронные транспортные накладные через портал госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на форуме "Транспорт России" в рамках "Транспортной недели".

Чернышенко добавил, что в рамках реализации 42 стратегических инициатив, утвержденных правительством, в транспортной отрасли внедряется система электронного документооборота.

"В следующем году на портале госуслуг будет запущен новый суперсервис - "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов". Уже с 1 января все грузоперевозчики смогут оформлять электронные транспортные накладные, путевые листы с данными пред- и послерейсового осмотра водителей и специальные разрешения на перевозку грузов. Это обеспечит юридическую значимость данных для обмена с государственными ведомствами и сократит издержки "бумажной" системы", - отметил вице-премьер.

Чернышенко уточнил, что в России также создается и интеллектуальная транспортная система. По его словам, незаменимой частью инфраструктуры городских цифровых сервисов уже стали "умные" светофоры, только в Москве их установлено почти 3 тысячи, и "умные" опоры городского освещения.

"Они оборудованы промышленным коммутатором, видеокамерой, датчиком движения, точкой доступа Wi-Fi, базовой станцией сетей связи и другим телекоммуникационным оборудованием. Также мы работаем над созданием инфраструктуры связи вдоль автомобильных дорог и в отдаленных малонаселенных районах. Операторы уже оценили покрытие трасс услугами связи. По итогам анализа будет принят план по строительству дополнительной инфраструктуры. В этом году будет установлен бесперебойный сигнал на трех пилотных федеральных трассах. Все это позволяет улучшить дорожный трафик и повышать безопасность людей", - пояснил вице-премьер.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал ТАСС, что правительство РФ планирует запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 году. Он уточнял, что среди них - "Трудовая миграция онлайн", "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" и "Цифровое строительство".