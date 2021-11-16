Генпрокурор предложил определить статус онлайн-платформ по продаже криптовалюты

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов на правительственном часе в Госдуме во вторник предложил определить статус онлайн-платформ, на которых анонимно продается криптовалюта.

По его словам, тревожным фактором остается все более широкое использование для совершения преступлений современных технологий, включая криптовалюты и иные виртуальные активы.

"Во многом этому способствуют сохраняющиеся пробелы в правовом регулировании данной сферы. По-прежнему не определен статус онлайн-платформ, предоставляющих возможность анонимно покупать и продавать криптовалюту, не решен вопрос об отнесении виртуальных активов к имуществу для целей уголовного судопроизводства", - подчеркнул генпрокурор.

"Нами инициативно подготовлен соответствующий законопроект, буду признателен за его поддержку", - сказал он.