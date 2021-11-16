Туры на Кубу могут подешеветь в результате снятия ограничений на авиасообщение

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Туры на Кубу, в Мексику и Катар могут стать дешевле в результате снятия ограничений на авиасообщение с этими странами, сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"Увеличение перевозки на Кубу, в Мексику и Катар может привести в перспективе к снижению цен за счет появления чартерных рейсов. Чартерные рейсы всегда, как правило, как минимум на 20% дешевле регулярных рейсов", - сказал Горин.

Таким образом, с 1 декабря выполнение из России регулярных и нерегулярных рейсов без квот будет разрешено не только в Турцию, Египет, Доминикану и ОАЭ, но и на Кубу, в Мексику и Катар, отметил он.

"К четырем открытым для чартеров странам - это Турция, Египет, Доминикана и ОАЭ - добавилось еще три страны. Теперь в семь стран разрешено без квот выполнять как регулярные, так и нерегулярные полеты. Это означает, что по этим всем семи странам у туристов появляется гораздо больше возможностей", - подчеркнул эксперт.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Бангладеш, Коста-Рикой и Монголией, а также снимает ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов на Кубу, в Мексику и Катар.