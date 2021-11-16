Программу развития овощеводства на Ставрополье разработают к 2023 году

СТАВРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют начать внедрение краевой программы развития производства овощей в 2023 году. Цель - полное обеспечение внутренней потребности региона, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

"Новая программа, реализовать которую планируется при поддержке федерального центра, должна полностью обеспечить внутреннюю потребность края в овощах и предотвратить сезонные скачки цен на эту продукцию. <...> Планируется, что реализация краевой программы по развитию овощеводства начнется c 2023 года", - говорится в сообщении.

Программа будет рассчитана на пять лет. Она включит в себя поддержку производителей, развитие логистики, увеличение площади орошаемых земель, обновление сельхозтехники, создание дополнительных мощностей по переработке и хранению овощей. В крае производится 328 тыс. т овощей и картофеля в год, овощехранилища вмещают втрое меньший объем.

"Формируя проект документа, мы должны думать не только над тем, как увеличить урожай, но и над тем, где его хранить. Отдельная работа предстоит и с торговыми сетями. Необходимо кратно увеличить долю краевых овощей на их полках", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Ранее в краевом Минсельхозе сообщали, что в целом обеспеченность овощами в регионе составляет 95% от медицинской нормы. Обеспеченность овощами "борщевого набора" - 60%, картофелем - 87%. По данным министерства, Ставрополье находится на четвертом месте в РФ по производству овощей в теплицах.