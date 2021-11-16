АО "Курорты Северного Кавказа" официально стало корпорацией "Кавказ.РФ"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа", официально стал АО "Кавказ.РФ". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа", получил новое наименование АО "Кавказ.РФ". Функционал компании значительно расширен и обновлен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и зарождающийся "Мамисон" остаются в управлении организации. На них продолжатся стройки горнолыжной инфраструктуры. "Наряду с этим продолжится финансирование инвестиционных проектов в реальном секторе экономики Северного Кавказа на условиях обновленной инвестиционной политики, ее ключевыми инструментами являются займы по ставке 3% годовых, которые при наличии гарантии банка могут составлять до 70% потребности финансирования в проекте. Существуют отдельные преференции для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ), которые могут получить софинансирование до 50% от общей стоимости проекта", - пояснили в корпорации.

Миссия единого института развития СКФО - содействие устойчивому социально-экономическому развитию регионов округа. Среди его ключевых задач, в частности, содействие в формировании благоприятного инвестиционного климата на Северном Кавказе, управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа, развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, а также создание условий для "открытого" бизнеса.

В пресс-службе добавили, что будет создан единый центр компетенций для реализации экономического потенциала Северного Кавказа и создания новых точек роста экономик регионов. Работа будет строиться по принципу "одно окно", подход позволит сократить количество административных процедур по поддержке инвесторов. "Институт развития возьмет на себя роль связующего звена между бизнесом и государством, будет работать на развитие и укрепление инвестиционного потенциала Северного Кавказа", - цитирует пресс-служба министра экономического развития РФ Сергея Назарова.

В апреле 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал был сохранен и передан в объединенный институт развития, который получил новую систему управления и стал функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа".