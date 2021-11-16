В Кизлярском районе Дагестана ввели в эксплуатацию логистический центр

МАХАЧКАЛА, 16 ноября./ТАСС/. Современный логистический центр стоимостью более 114 млн рублей введен в эксплуатацию в Кизлярском районе Дагестана. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Производственный объект, представляющий собой современный логистический центр со всей необходимой инфраструктурой, введен в эксплуатацию. Объект стоимостью более 114 млн рублей реализован с использованием государственной поддержки в виде гранта на развитие материально-технической базы, предоставленного сельскохозяйственному потребительскому кооперативу в 2019 году в объеме 68,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время из имеющихся 3 тыс. т мощностей единовременного хранения загружены 2,35 тыс. т, которые заняты, в основном, морковью и тыквой, а также картофелем.

"Оставшиеся мощности хранилища кооператив намерен загрузить до конца текущего месяца", - добавили в министерстве.