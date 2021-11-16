"Азимут" планирует запустить не менее четырех авиамаршрутов между Ростовом и городами ДФО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" намерена до 2024 года запустить по меньшей мере четыре новых маршрута из Ростова-на-Дону в города Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Ростовской области (АИР) со ссылкой на гендиректора агентства Игоря Буракова. Соответствующее соглашение подписали во вторник на Международном форуме и выставке "Транспорт России".

Соглашение, в рамках которого "Азимут" с 2022 года начнет летать из Ростова-на-Дону в города Дальневосточного федерального округа, подписали заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев и генеральный директор авиакомпании "Азимут" Павел Екжанов.

"В планах авиаперевозчика запустить до 2024 года как минимум четыре новых маршрута из аэропорта Платов в города Дальнего Востока и до 2026 года направить 3 млрд рублей на закупку новых воздушных судов "Сухой Суперджет 100" и Airbus A220", - сказал Бураков, слова которого привели в пресс-службе. Он добавил, что расширение воздушного сообщения из Ростовской области позитивно отражается на инвестиционной привлекательности региона.

Как отметил Екжанов, реализация соглашения будет способствовать развитию воздушных перевозок, межрегиональных деловых и культурных связей, стимулировать внутренний туризм между регионами юга России и Дальнего Востока. По словам гендиректора "Азимута", первые самолеты Airbus A220 с увеличенной дальностью полета перевозчик получит в следующем году. При этом выполнять рейсы из Ростова-на-Дону на Дальний Восток авиакомпания начнет в ноябре текущего года.

Говоря о планах, Екжанов отметил, что по итогам 2021 года "Азимут" рассчитывает перевести 2 млн пассажиров. В следующем году эта цифра будет "значительно выше", добавил гендиректор компании.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. По данным пресс-службы АИР, в расписании перевозчика рейсы более чем по 100 направлениям, включая внутрироссийские и международные. За 4,5 года с начала работы авиакомпания перевезла более 5 млн пассажиров. В 2020 году пассажиропоток составил 1,221 млн человек.