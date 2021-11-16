"Нафтогаз" призвал США наложить санкции на германскую "дочку" Nord Stream 2 AG

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" призывает США применить санкции к создаваемой в Германии дочке Nord Stream 2 AG, чтобы не допустить сертификацию оператора газопровода "Северный поток - 2".

"Мы призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора "Северного потока - 2", о создании которого заявляет "Газпром", - написал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook во вторник.

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора до того, как Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг не передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

Витренко назвал "хорошей новостью" факт приостановки сертификации, однако, по его мнению, "Газпром" осуществляет "юридические трюки".

"Газпром" заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода "Северный поток - 2", причем только той его части, которая расположена на территории Германии. Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов", - утверждал глава "Нафтогаза".

Витренко считает, что санкции США против создаваемого оператора трубопровода должны действовать "как минимум до тех пор, пока РФ не перестанет использовать газ как оружие и не начнет действовать в соответствии с европейскими правилами".