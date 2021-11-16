Общий объем инвестиций в модернизацию аэропорта Геленджика составит около 8 млрд рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в развитие аэропорта Геленджика составит около 8 млрд рублей, открытие нового терминала аэропорта планируется в феврале. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на полях "Транспортной недели".

"Мы планируем завершить строительство к концу этого года, а открыть его официально в первом квартале следующего, в феврале", - сказал он.

Костин отметил, что общая сумма инвестиций в аэропорт со стороны всех партнеров составила 6 млрд рублей. "Но мы еще планируем 2 млрд инвестировать в дальнейшее развитие", - сказал он, уточнив, что средства пойдут, в том числе на модернизацию старого комплекса аэропорта.

В 2018 году ВТБ и бывший совладелец "Балтики" Таймураз Боллоев купили у ООО "ВестЮн" по 49,5% в компании, которая управляет аэропортом, - ООО "Аэропорт "Геленджик". Это единственный аэропорт из четырех в Краснодарском крае, который не имеет статуса международного. Пассажиропоток за прошлый год составил 482 тыс. человек. После запуска нового терминала аэропорт сможет увеличить пропускную способность в пять раз - до 890 пассажиров в час.

Интерес к авиауузлу Иркутска

Также ВТБ рассматривает возможность участие в финансировании авиационного узла Иркутска. "Будет конкурс, пойдем. Но там очень жесткая конкуренция", - сказал Костин.

В августе, проводя в Иркутске совещание по вопросам транспортной безопасности, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев говорил, что рассчитывает на решение иркутскими властями до конца 2021 г. вопроса с согласованием места для строительства нового аэропорта. Губернатор региона тогда сообщал, что проект должен быть полностью готов и согласован до конца 2025 г.

Международный аэропорт Иркутска находится в черте города. Строительство нового и развитие старого аэропорта необходимы для увеличения пассажиропотока с 2 млн до 4,5 млн человек в год.