Самарские предприниматели подали 1,3 тыс. заявок на льготные кредиты по госпрограмме

САМАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Предприниматели Самарской области направили 1,3 тыс. заявок на получение льготных кредитов по госпрограмме поддержки ФОТ 3.0, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В прошлом году программа льготного кредитования стала одной из самых востребованных мер финансовой поддержки пострадавшего бизнеса. Обновленная программа ФОТ 3.0 демонстрирует не меньший интерес со стороны бизнеса нашего региона - предприниматели подали уже 1,3 тыс. заявок", - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По данным профильного министерства, в прошлом году льготным кредитованием воспользовались 7,6 тыс. предпринимателей из региона на общую сумму 11,2 млрд рублей. По итогам программы банки списали 8,5 млрд рублей предпринимателям, которые сохранили штат сотрудников.

До 30 декабря банки принимают заявки от предпринимателей из пострадавших сфер на льготные кредиты. Для малого и микробизнеса при получении кредита учитывается не только основной, но и дополнительный ОКВЭД. Объем кредита составит 1 МРОТ на одного сотрудника, умноженный на 12 месяцев. Первые полгода платить проценты и "тело" кредита не нужно, далее ставка составит 3% при условии сохранения не менее 90% сотрудников.

Вернуть кредит нужно в течение 6 месяцев равными долями. Для предпринимателей, получивших кредит по программе ФОТ 3.0 с марта по июль 2021 года, срок выплат также продлят еще на 6 месяцев.

В Самарской области был расширен перечень отраслей, представители которых могут обратиться за поддержкой. В рамках первого этапа в него входили 11 сфер, сейчас - 17. В список добавлены отрасли дополнительного образования, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских и салонов красоты.