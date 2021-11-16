Экспертный совет при ЦБ одобрил идею кредитных каникул для пострадавших от ЧС заемщиков

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России поддержал идею о предоставлении кредитных каникул заемщикам, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций. Соответствующий законопроект представила совету депутат Госдумы Наталья Костенко, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

"Экспертный совет поддержал идею кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от ЧС. У заемщиков, пострадавших от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, может появиться право на временное снижение или приостановку платежей по кредитам и займам без ухудшения кредитной истории. Законопроект об этом обсудил экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России. Он был представлен совету депутатом Государственной думы Натальей Костенко", - говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что летом 2021 года многие жители Сочи и Крыма из-за наводнения лишились единственного жилья и имущества и были вынуждены все свои средства использовать на приобретение предметов первой необходимости в ущерб регулярным платежам по имеющимся кредитам и займам. В июле Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать задолженность пострадавших, однако банки и микрофинансовые организации (МФО) принимали решение добровольно.

"Вместе с тем страхование имущества, в том числе от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, могло бы стать решением проблем пострадавших и не потребовало бы иных мер поддержки - с такими аргументами выступили некоторые члены экспертного совета. Банк России изучит высказанные предложения и замечания и оценит эффективность возможных кредитных каникул с учетом собственной ответственности заемщиков за страхование своего имущества", - подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас право на отсрочку или снижение платежей уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, временный механизм кредитных каникул, который касался и ипотечных, и потребительских кредитов, действовал в связи с пандемией в 2020 году, напомнили в регуляторе. Как показал мониторинг Банка России, в среднем более 80% заемщиков, воспользовавшихся ипотечными каникулами, возвращаются после льготного периода в график платежей. В график также смогли вернуться 72% заемщиков, которые снизили или приостановили платежи по действовавшему в 2020 году закону о кредитных каникулах.