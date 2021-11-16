Хуснуллин сообщил, что строительство трассы М-12 подорожало на 12-14 млрд рублей

МОСКВА, 16 ноября./ТАСС/. Проект строительства трассы М-12 "Москва - Казань" подорожал на 12-14 млрд из-за повышения цен на металл, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме "Транспорт России" .

"Например, удорожание только по трассе М-12 примерно 12-14 млрд [рублей]. То есть если металл растет, то растет на такую стоимость строительство М-12. В целом, в зависимости от сложности строительства, доля металлов в себестоимости составляет от 2% до 20%", - сказал Хуснуллин.

По его словам, металл по сравнению с прошлым годом подорожал вдвое, цены на битум также выросли практически в два раза.

"Сейчас вообще инфляция достаточно сильная, особенно все, что связано с импортной составляющей. Рост трудовых ресурсов происходит. Но у нас гибкая достаточно система - у нас есть постановление правительства, согласно которому мы по утвержденной форме, если подрядчик доказывает, что действительно удорожание объективно произошло по независящим от него факторам, то экспертиза подтверждает эту стоимость, и на эту стоимость мы принимаем решение о дополнительном финансировании", - рассказал вице-премьер.

Стройки не должны остановиться из-за повышения стоимости материалов, заключил он.

Проект трассы М-12 предусматривает строительство скоростной автодороги протяженностью около 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон"). Трасса станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

В апреле президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга. Ожидается, что время в пути по новой автодороге от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза - с 14 до семи часов. Дорога пройдет по существующей трассе М-7 и частично будет бесплатной. Протяженность платных участков будущей трассы - 288 км (от Дюртюлей до Ачита).