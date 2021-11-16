В Московском Политехе появится лаборатория высокотехнологичных электромобилей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Первая в России университетская лаборатория высокотехнологичных решений для "зеленого" автомобилестроения будет создана в Московском политехническом университете при участии "Автодор Холдинга". Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба вуза.

"Среди университетских лабораторий подобных нет. И на таком уровне, на котором мы будем проводить исследования, аккумуляторами и электромоторами практически никто не занимается", - сказал ТАСС декан транспортного факультета, руководитель стратегического проекта "Доступный электромобиль" Московского Политеха Пабло Эмилио Итурралде Бакеро. По его словам, открытие лаборатории ожидается весной 2022 года. Сейчас Политех закупает необходимое оборудование, привлекает персонал и на конкурсной основе набирает студентов.

Один из главных вопросов для исследований в новой лаборатории - поведение аккумулятора: процессы его заряда и разряда, как он ведет себя во время нагрузки. "Чтобы получать более детальную информацию об этих процессах, мы будем изучать и программировать контроллер. Это вопрос оптимизации. Наша задача по максимуму увеличить КПД и мотора, и аккумулятора. Для нас важно, что в глубокой аналитике будут участвовать и студенты", - добавил Пабло Эмилио Итурралде Бакеро.

О проекте "Доступный электромобиль"

Московский Политех реализует проект совместно с "Автодор Холдингом" в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". Основная задача проекта - создание высокотехнологичных решений для "зеленого" автомобилестроения и обеспечение кадрами нового поколения автомобильной отрасли.