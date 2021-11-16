В бюджете Ростовской области на 2022 год запланировали рост доходов на 11 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Проект бюджета Ростовской области в 2022 году предполагает рост доходов на 11 млрд рублей, дефицит планируется в объеме 225 млн рублей, передает корреспондент ТАСС с общественных слушаний законопроекта, проходящих в законодательном собрании региона.

Как сообщила во вторник журналистам в ходе слушаний заместитель губернатора - министр финансов региона Лилия Федотова, сформированный законопроект бюджета предполагает объем доходов в 2022 году в сумме 230 млрд рублей.

"В том числе 167 млрд рублей - это наши собственные налоговые и неналоговые доходы. Причем уже сейчас, к первому чтению мы предусмотрели объем доходов на 11 млрд рублей больше, нежели сейчас у нас предусмотрено в бюджете 2021 года. По расходам бюджет составит тоже 230 млрд рублей, но небольшой дефицит в 225 млн у нас имеется", - сказала Федотова.

Как отметил, открывая публичные слушания, спикер регионального парламента Александр Ищенко, бюджет региона на 2022 год и последующие два года должен отвечать задачам реализации приоритетных национальных и региональных проектов, служить выравниванию возможностей муниципальных образований, предусматривать постоянное инфраструктурное развитие территории Ростовской области.

"Одна из главных особенностей предстоящего бюджетного процесса на трехлетний период - обеспечение перехода от антикризисных мер к стабильному и поступательному развитию экономики, инвестиционной и предпринимательской активности, повышению доходов граждан", - сказал Ищенко, добавив, что меры по борьбе с пандемией коронавируса и поддержка здравоохранения также в обязательном порядке должны быть отражены в главном финансовом документе региона.

По данным Федотовой, расходы бюджета на здравоохранение в 2022 году предусмотрены в сумме 22 млрд рублей, а с учетом финансирования из Фонда обязательного медицинского страхования - 81 млрд рублей. Расходы областного бюджета на социальную сферу в 2022 году предусмотрены в сумме 78 млрд рублей, на образование - 53 млрд рублей.