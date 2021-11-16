Отчет о следовании принципам ESG может стать необходимым критерием при IPO

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Раскрытие компаниями информации о соблюдении принципов ESG в рамках нефинансовой отчетности может стать необходимым критерием при выходе компаний на IPO [первичное публичное размещение], сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

При этом обязательная нефинансовая отчетность в России может появиться в ближайшие три года, заявил он на международном форуме Московской биржи.

"Такая тема дискутируется, есть рекомендации ЦБ, например. У нас бизнес так устроен, что если ЦБ рекомендует, то, как правило, к этой рекомендации прислушиваются, и мы видим, что уже 70% компаний практически нефинансовую отчетность предоставляют. Понятно, что нужна большая стандартизация, большая четкость в требованиях такой отчетности", - отметил глава думского комитета.

"Более того, это может быть и необходимым критерием для проведения IPO - компания должна будет прописать, как она соблюдает вопрос, связанный с углеродным следом, с экологией, и только после этого допускаться на выпуск соответствующих бумаг", - добавил Аксаков.

Ответственное инвестирование

ESG-финансирование - особый подход к финансированию, который включает заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance).

На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.