Грузопоток по Севморпути вырос в 6 раз за пять лет

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути увеличился в шесть раз за пять лет, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на выездной сессии ВЭФ, которая проходит в павильоне России на ЭКСПО-2020 в Дубае.

"Северный морской путь является самым быстрорастущим мировым морским коридором. Объемы грузоперевозок по нему выросли в шесть раз за последние пять лет. <…> Наша цель - 100 млн т к 2034 году. Сейчас Россия строит целый флот ледоколов и контейнерных судов", - сказал он.

Министр также пригласил участников ЭКСПО-2020 на Восточный экономический форум в сентябре 2022 года и на Арктический форум в Санкт-Петербурге. Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российский павильон входит в тройку самых посещаемых на ЭКСПО-2020 в Дубае. Главная идея российской экспозиции - "Механика чуда" сконцентрирована вокруг гигантской скульптуры мозга в сопровождении проекционных технологий, представляющих нейронные связи в мозге. На первом этаже павильона представлены временные экспозиции различных экспонентов: российских регионов, бизнеса и культуры.

Северный морской путь - главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркивал, что увеличение грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год к 2024 году - одна из главных задач. Он отмечал, что рост стоимости перевозок по Суэцкому каналу дает РФ большой шанс для развития логистики, в частности в контексте СМП.