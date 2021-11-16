Отбор газа из хранилищ Европы находится на максимуме с середины марта

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Отбор газа из подземных хранилищ Европы продолжает расти и накануне достиг максимального уровня с середины марта, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запасы газа в ПХГ Европы 15 ноября пополнились только на 23,3 млн куб. м, в то время как отбор из хранилищ за этот же период составил 392,6 млн куб. м. Это максимум не только за отопительный сезон в Европе (начался в начале октября), но и более чем за полгода. Последний раз подобные показатели изъятия газа из хранилищ наблюдались в середине марта.

Отбор газа из европейских ПХГ накануне также стал третьим по объему для этого дня за последние 11 лет, свидетельствуют данные GIE.

Таким образом, общая наполненность европейских ПХГ накануне уменьшилась до 73,83% и сейчас составляет около 78,9 млрд куб. м.

Этот показатель достигнут в том числе за счет активного отбора газа из принадлежащих "Газпрому" хранилищ в Европе.