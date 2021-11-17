Страны Ближнего Востока заинтересовались российской системой управления авиадвижением

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Ряд стран Ближнего Востока заинтересовался приобретением российской системы управления воздушным движением для аэропортов. Об этом ТАСС сообщил советник заместителя гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Виталий Репин на авиавыставке Dubai Airshow 2021.

"Страны Ближневосточного региона проявляют интерес к нашей системе управления воздушным движением. Сейчас идут переговоры", - сказал он.

По словам Репина, концерн предлагает комплексное решение, отражающее все стороны обеспечения безопасности воздушного движения на территории стран.

В настоящее время система управления воздушным движением концерна "Алмаз-Антей" внедряется в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также за рубежом.

Международная авиационная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в ОАЭ. Россия подготовила ряд премьер. Запланированы полеты авиалайнера МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э. Последние представлены иностранной публике впервые. В статической экспозиции - прототип легкого тактического самолета Checkmate, вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2. Показан российский беспилотник "Орион".