Бизнес Приморья за два года получил более 500 льготных микрозаймов

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Микрокредитная компания Приморского края за два года работы выдала предпринимателям более 500 льготных кредитов на сумму более 520 млн рублей. О этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Сегодня в портфеле организации - более 500 микрозаймов предпринимателям и самозанятым гражданам на общую сумму 552 млн рублей", - говорится в сообщении.

Председатель правительства региона Вера Щербина отметила, что созданная в 2019 году микрокредитная компания в период пандемии и ограничений, связанных с коронавирусом, предоставляла предпринимателям займы на развитие бизнеса по ставке не выше ключевой Банка России.

По словам Щербины, с начала года выдано 93 кредита на сумму более 110 млн рублей для начинающих предпринимателей по ставке 1% годовых. Сумма займа составляет от 10 тыс. до 5 млн рублей. "Для предпринимателей, пострадавших при пожаре на Некрасовском рынке Владивостока, сейчас действует займ "Чрезвычайное происшествие" под 1 % в первый год до 1 млн рублей на восстановление деятельности", - добавила председатель правительства.

Микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края" учреждена правительством региона для расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.