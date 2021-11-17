Поступления по упрощенной системе налогообложения выросли в Москве на 41,6% в 2021 году

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), за 10 месяцев 2021 года перечислили в бюджет 147,9 млрд рублей, что на 41,6% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"УСН - один из наиболее популярных налоговых режимов, используемых малым и средним бизнесом. В прошлом году динамика поступлений налога снизилась в связи с ограничениями в разгар пандемии, в результате которых компании ряда отраслей были вынуждены временно приостановить деятельность. Помимо этого, малое и среднее предпринимательство в наиболее пострадавших отраслях в прошлом году получило отсрочку по уплате налога за первый квартал 2020 года с возможностью его уплаты в 2021 году и было освобождено от уплаты налога за второй квартал", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

За 10 месяцев нынешнего года столичные организации и индивидуальные предприниматели, которые применяют упрощенную систему налогообложения, перечислили в бюджет 147,9 млрд рублей. Это на 41,6% больше, чем за тот же период 2020 года. "В результате динамика поступлений налога от УСН за 10 месяцев 2021 года оказалась на 38,2% выше показателей января-октября докризисного 2019 года, что свидетельствует о восстановлении работы большинства отраслей малого бизнеса Москвы", - добавил Ефимов.

Кроме того, растут поступления в городской бюджет от компаний, выбравших патентную систему налогообложения (ПСН), в том числе среди индивидуальных предпринимателей.

"За 10 месяцев текущего года поступления от ПСН достигли 3,8 млрд рублей, на 11,1% превысив показатели аналогичного периода 2020 года и практически достигнув уровня 2019 года. В Москве ПСН активнее всего применяют ИП, работающие в розничной торговле, перевозках, бытовых услугах и сдающие в аренду помещения", - сказал руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, чьи слова также приводятся в материале.