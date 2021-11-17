Югра на четверть снизит дефицит бюджета на 2021 год

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило изменения в бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщается на едином официальном сайте госорганов Югры. Согласно документу, дефицит бюджета в 2021 году снизится на 25,3% - до 37,1 млрд рублей.

Согласно информации окружной думы, доходы бюджета в 2021-2023 годах утвердили в размере 232,5, 238 и 243,4 млрд рублей соответственно, расходы - 282,2, 274,9 и 274,6 млрд рублей. Дефицит бюджета - соответственно 49,7, 36,8 и 31,1 млрд рублей. Таким образом, к 2024 году дефицит бюджета должен был снизиться в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом (49,7 млрд рублей). Снижение дефицита предполагалось за счет привлечения заемных средств.

"Внесены изменения в закон "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Доходы на 2021 год увеличиваются на 16,97 млрд рублей, расходы на 4,35 млрд рублей. Дефицит снизится на 12.61 млрд рублей и составит 37,1 млрд рублей", - сказано в документе.

В нем уточняется, что доходы на 2022 год сократились на 105 млн рублей, расходы - на 451,6 млн рублей, а дефицит на 346,5 млн рублей и составят соответственно - 237,9 млрд рублей, 274,4 млрд рублей и 36,5 млрд рублей. Также на 238,1 млн рублей - до 274,3 млрд рублей снизились расходы в 2023 году, в результате на аналогичную сумму снизился дефицит бюджета - до 30,8 млрд рублей.

В документе поясняется, что изменение доходов в 2021 и 2022 году произойдет за счет дополнительных поступлений по налогу на прибыль организаций, корректировки плана по субсидиям на реализацию мероприятий по созданию в регионах России новых мест в общеобразовательных организациях. При этом дополнительные средства бюджета в 2021 году будут направят, в частности, на меры социальной поддержки многодетным семьям, приобретение компьютерных томографов, аппаратов ЭКМО для лечения самых тяжелых пациентов с коронавирусом, лекарственных препаратов, переселение жителей из аварийного жилья, развитие цифровой образовательной платформы региона.