Бюджет Иркутской области на 2022 год приняли в первом чтении с дефицитом 5,3%

ИРКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду приняли в первом чтении бюджет региона на 2022 год с дефицитом 8,7 млрд рублей, или 5,3% от собственных доходов, передает корреспондент ТАСС. Это меньше дефицита, с которым принимался бюджет на 2021 год, составляя максимально допустимые 10%.

"Голосуем за принятие проекта закона в первом чтении и продолжение работы над ним с учетом предложений и замечаний в виде поправок во втором чтении. Решение принято", - огласил итоги голосования депутатов спикер заксобрания Александр Ведерников.

Как сообщила, представляя проект бюджета, министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, в 2022 году более двух третьих расходов, или 146 млрд рублей будет направлено на социальную сферу. "В 2022-2024 годах будет продолжена и поддержка реального сектора экономики. В том числе проектом закона средства предусмотрены на поддержку сельхозтоваропроизводителей, на мероприятия в сфере дорожного хозяйства, включая мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, финансирование субсидий ресурсоснабжающим организациям и транспортным предприятиям", - сказала Бояринова.

В следующие три года планируется направить почти 78 млрд рублей на реализацию 11 национальных проектов. В этой сумме учтена финансовая поддержка из федерального бюджета.

Также в бюджете предусмотрели финансовую помощь муниципалитетам - в 2022 году в местные бюджеты будет перечислено около 77 млрд рублей. Кроме того, муниципальным образованиям планируется предоставить новые меры поддержки. Тем, у кого муниципальный долг составляет более 85% собственных доходов, предложено списать кредиты, предоставленные из областного бюджета. А муниципалитетам, которые в 2022 году направят собственные средства на благоустройство территорий, модернизацию объектов ЖКХ, строительство дорог, предлагается в 2023 году списать кредиты, предоставленные из областного бюджета, на сумму направленных средств на эти цели. На 1 октября 2021 года задолженность муниципалитетов по бюджетным кредитам составляет 910 млн рублей.

В первом чтении доходы бюджета области на 2022 год утверждены в сумме 202,6 млрд рублей, на 2023 год - 204,4 млрд, 2024 год - 214,8 млрд. Расходы на 2022 год приняты в объеме 211,3 млрд рублей, на 2023 год - 210,5 млрд, на 2024 год - 215,9 млрд. Дефицит в 2022 году составит 8,7 млрд рублей, или 5,3% от собственных доходов. Бояринова отметила, что при работе над проектом бюджета во втором чтении некоторые его параметры будут откорректированы, так как к тому времени появится информация о суммах дополнительных федеральных средств, которые получит область.

Бюджет 2021 года

Бюджет Иркутской области на 2021 год принимался с доходами 190,6 млрд рублей, расходами - 204,6 млрд и максимально допустимым дефицитом 13,9 млрд, или 10% от собственных доходов. В результате корректировок общий объем доходов в 2021 году был увеличен до 227,4 млрд рублей, расходов - до 239 млрд, дефицит составил 11,6 млрд рублей. Основная часть расходов также была направлена на социальную сферу - почти две трети, или 67%.