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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,01%

Индекс РТС - на 0,57%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,01%, до 4120,23 пункта, индекса РТС на 0,57%, до 1777,65 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 4 129,73 пункта (+0,24%), индекс РТС находился на уровне 1 783,01 пункта (+0,87%).

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE уменьшается на 0,59% - до $81,94 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,66% и торгуется на уровне $79,21 за баррель.

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