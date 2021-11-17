Товарооборот между Россией и Азербайджаном в 2021 году достигнет $3 млрд

БАКУ, 17 ноября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Азербайджаном восстановился до пандемийного уровня и к концу года составит $3 млрд. Об этом заявил посол РФ в Баку Михаил Бочарников, выступая в среду на открытии деловой миссии российских компаний в Азербайджане.

"Во внешней торговле мы уже вышли на допандемийный уровень 2019 года, и товарооборот между двумя странами в этом году будет на уровне $3 млрд", - сказал глава российского диппредставительства. По словам Бочарникова, важным фактором является то, что товарооборот осуществляется "в основном на позициях ненефтяного сектора". "Это открывает достаточно широкие возможности для разнообразного взаимодействия", - добавил он.

Посол подчеркнул, что сейчас придается большое значение улучшению возможностей экспорта в Россию азербайджанской сельскохозяйственной продукции . "В последние годы активизировалось привлечение железнодорожного транспорта к поставкам сельскохозяйственной продукции, при том, что ранее главный акцент делался на автомобильном транспорте. Наши транспортные системы активизируются и все больше оказывают позитивное влияние на возможности бизнеса здесь", - отметил Бочарников.

По итогам 2020 года товарооборот между Азербайджаном и Россией уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 11,6% и составил $2,671 млрд. Спад был связан с пандемией коронавируса.

В деловой миссии российских компаний в Азербайджане принимают участие свыше 30 компаний РФ, работающих в сфере развития городской транспортной инфраструктуры, проектирования и строительства населенных пунктов в формате "цифрового города", энергетики, поставок железнодорожной и автомобильной техники, рельсовой продукции, современных цифровых решений. Это уже вторая деловая миссия российских компаний в нынешнем году. Первая состоялась в июле. На ней свою продукцию представили 11 российских компаний.