Комитет Госдумы поддержал увеличение штрафов для ресурсоснабжающих организаций

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду на заседании рекомендовал принять в первом чтении внесенный депутатами-единороссами законопроект о введении повышенных административных штрафов за нарушения ресурсоснабжающими организациями (РСО) режима обеспечения и качества поставляемых коммунальных ресурсов, необходимых для предоставления населению коммунальных услуг.

В случае нарушения нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами действующая редакция статьи 7.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях для должностных лиц предусматривает штраф от 500 до 1 тыс. рублей, для юридических лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Штрафы не индексировались с 2007 года, и, по заверению разработчиков, они не являются чувствительными для РСО.

Согласно законопроекту, если нарушения при обеспечении населения коммунальными услугами произошли по вине лиц, не осуществляющих поставки ресурсов, то штраф для должностных лиц составит от 500 до 1 тыс. рублей, для юридических лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, как и установлено сейчас.

Нарушение же нормативов лицами, осуществляющими поставки ресурсов, повлечет предупреждение или штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Повторное такое нарушение будет наказываться штрафами в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 200 тыс. для юридических лиц.