Росрыболовство предложило расширить перечень объектов для механизма инвестиционных квот

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков предложил расширить перечень объектов для механизма инвестиционных квот. Об этом в среду он заявил на совещании, которое во Владивостоке провел вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов).

"Мне кажется, что это еще потребует обсуждения с бизнес-сообществом, но точно предлагаем включить еще, помимо строительства судов-краболовов, строительство холодильных мощностей в портах, поскольку вопросы логистики встают <…> на первый план", - сказал Шестаков.

По его мнению, с учетом положительной практики, необходимо выставить на аукционы право на добычу оставшихся 50% общедопустимых уловов краба, а также 100% общедопустимых уловов наиболее ценных морепродуктов - морских гребешков, трубачей, ежей и трепангов. "Здесь предлагаем также расширить номенклатуру инвестиционных объектов", - сказал Шестаков.

На втором этапе руководитель Росрыболовства предлагает сконцентрироваться на строительстве крупных мощных заводов, которые позволят вести более эффективную рыбообработку с объемом по сырью не менее 80 тыс. тонн в год. "Предложение в рамках второго этапа также позволит обеспечить дополнительный доход федерального бюджета за счет аукционов с инвестиционными обязательствами порядка 200 млрд рублей, привлечь около 300 млрд рублей инвестиций в обновление производственных фондов, а также создать до 4 тыс. рабочих мест", - заключил Шестаков.