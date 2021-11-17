МИД Китая не подтвердил и не опроверг информацию о продаже стратегических запасов нефти

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в среду на брифинге не подтвердил и не опроверг информацию о том, что США предложили Китаю высвободить часть нефти из стратегических резервов для стабилизации цен.

"На встрече в режиме видеоконференции главы двух государств вчера обсудили энергетическую безопасность. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что двум сторонам необходимо призвать международное сообщество принять меры для обеспечения глобальной энергетической безопасности, усилить сотрудничество в сфере природного газа и новых источников энергии", - сказал он, уклонившись от прямого ответа.

Как сообщила в среду газета South China Morning Post со ссылкой на источник, эта тема затрагивалась на этой неделе в разговоре по видеосвязи Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Перед этим данный вопрос обсуждали по телефону госсекретарь США Энтони Блинкен и глава китайского МИД Ван И.

В хранилищах, составляющих стратегические запасы США, находится 727 млн баррелей нефти. Китай располагает порядка 200 млн баррелей. По оценкам аналитиков, если две страны предпримут совместные действия по высвобождению части нефти из резервов, это окажет серьезное влияние на мировые цены. Независимо от решения Пекина, Вашингтон, скорее всего, уже на следующей неделе объявит о том, что начнет постепенно выводить на рынок стратегические запасы нефти в начале следующего года, отмечает издание.