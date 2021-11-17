Продажи шампанского в России выросли на 8,4%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Объем розничной продажи шампанских и игристых вин в России в январе - октябре 2021 года вырос на 8,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 12,4 млн дал. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе - октябре 2021 г. составил 12,4 млн дал (108,4% от уровня января - октября прошлого года)", - отмечается в сообщении. По данным экспертов, в октябре продано 1,1 млн дал игристых и шампанских вин, что на 10,4% превышает показателя октября прошлого года.

Объем розничной продажи тихих вин в январе - октябре снизился на 1,5% и составил 43,7 млн дал, в октябре этот показатель вырос на 4,8%, до 4,5 млн дал.

Продажи водки в рознице в январе - октябре снизились на 1,5% и составили 58,9 млн дал, в октябре они выросли на 3,9%, до 6,5 млн дал. Объем розничной продажи коньяка в январе - октябре 2021 года вырос на 3,6% и составил 9,6 млн дал, в октябре - на 5,8%, до 1,07 млн дал.

Объем розничной продажи напитков слабоалкогольных (с содержанием спирта не более 9%) в январе - октябре вырос на 38,5% и составил 7,8 млн дал, в октябре - на 51,8%, до 1,02 млн дал. В союзе добавили, что объем розничной продажи пива и пивных напитков в январе - октябре снизился на 0,1% и составил 644,7 млн дал.