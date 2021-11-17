Трутнев анонсировал вклад 15 млрд рублей в повышение энергонадежности Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Власти вложат 15 млрд рублей для повышения надежности энергоснабжения в Приморском крае, сообщил в среду журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Вы помните, что ровно год назад на Приморье обрушился ледяной дождь, попадали линии электропередачи, <…> тогда практически в круглосуточном режиме была организована работа для того, чтобы помочь людям быстрее получить энергию. Совершенно очевидно, что нужно провести работу, чтобы повысить надежность энергоснабжения в Приморье. Такие поручения правительством были даны, и на совещании я проконтролировал, как они исполняются. <…> Все вместе, объем работы [составляет] 15 млрд рублей", - сказал Трутнев.

Он отметил, что компания "Русгидро" реализует план мероприятий.

В ноябре 2020 года в Приморском крае прошел ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы ЛЭП, падение деревьев и конструкций. Расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения, в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.