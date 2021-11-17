Экспорт продукции АПК из РФ с начала года вырос на 20%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Экспорт агропромышленной продукции из России с начала 2021 года увеличился, по данным на 14 ноября, на 20% и достиг $29,544 млрд, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Неделей ранее темп роста экспорта данной категории продукции составлял 18%.

Экспорт зерновых за отчетный период вырос на 11% и достиг $8,846 млрд, продукции масложировой отрасли - на 48%, до $5,842 млрд, поставки мясной и молочной продукции возросли на 30%, до $1,277 млрд. Экспорт рыбы и морепродуктов увеличился на 26% и составил $5,693 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 11%, до $4,001 млрд. Экспорт прочей продукции АПК возрос на 11%, до $3,884 млрд.

В структуре экспорта 13,4% поставок пришлось на ЕС, 11,6% - на Турцию, на Китай - 10,2%, на Южную Корею - 7%, Казахстан - 6,3%, Египет - 5%, Белоруссию - 4,3%, Украину - 2,5%, Узбекистан - 2,2%, Азербайджан - 2%.

По данным на 14 ноября, поставки российской продукции АПК в ЕС выросли на 44% в годовом выражении, до $3,96 млрд, в Турцию - на 33%, до $3,432 млрд, экспорт агропромышленной продукции из России в Китай снизился на 10%, до $3,027 млрд, в Южную Корею поставки выросли на 44%, до $2,061 млрд, в Казахстан - на 23%, до $1,865 млрд.