Госдума одобрила в I чтении упрощение порядка подтверждения ставки НДС 0%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который направлен на упрощение порядка документального подтверждения ставки налога на добавленную стоимость в размере 0%. Документ, инициированный правительством, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

В частности, речь идет о том, чтобы при оказании услуг по международной перевозке морскими, речными судами товаров, вывозимых с территории РФ, исключить требование о наличии отметок таможенных органов.

Законопроект разработан в целях реализации одного из пунктов плана мероприятий (дорожной карты) в части таможенного, таможенно-тарифного и налогового регулирования раздела "Увеличение экспорта и поддержка импортозамещения" Общенационального плана действий обеспечивающих восстановление занятости доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, одобренного на заседании правительства.