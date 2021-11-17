Глава Приморья анонсировал строительство двух мостов на острове Русский

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко анонсировал строительство двух мостов на острове Русский, один из которых свяжет территорию с материковой частью Владивостока.

"Сегодня заслушали тех, кто решил вложиться в Русский остров. Это несколько направлений, это направление рекреационное, туристическое, культурное, образовательное, спортивное. То есть там целый ряд будет построен объектов, которые существенным образом изменят Русский остров, сделают его привлекательным не только для жителей Приморского края, для наших гостей, для студентов. <…> Это и дороги, ну и конечно, с тем чтобы он заиграл, это мост на [остров] Елену, через Елену на остров Русский и второй мост - в районе [поселка] Шигино, через бухту Новик", - сказал Кожемяко журналистам в среду.

Глава региона отметил, что планируется построить объекты второй очереди Дальневосточного федерального университета и провести реновацию жилья в поселках на островной территории.

"Я думаю, что сам по себе полуостров Саперный сейчас уже [между] инвесторами распределен, и по поручению [вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе] Юрия Петровича [Трутнева] к концу первого квартала [2022 года] нужно подготовить всем объектам концепцию с экономической моделью, с подтверждением финансирования, сроком сдачи и начала строительства объектов. <…> После того, как появится вся инфраструктура дорожная, нужно думать и о той оставшейся части, которая тоже должна быть местом для привлечения туристов и отдыха", - добавил губернатор.

Мост, соединяющий остров Русский с материковой частью Владивостока, является частью проекта Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). Ее строительство предусмотрено генпланом города, утвержденным в феврале 2018 года. Магистраль должна соединить мостами Владивосток с новыми территориями острова Русский и закольцевать движение вокруг центральной части города. Предполагается, что дорога длиной 22,8 км пройдет вдоль Амурского залива.