ЦБ в декабре рассмотрит "широкий набор" вариантов изменения ключевой ставки

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России на декабрьском заседании совета директоров рассмотрит широкий набор вариантов повышения ключевой ставки, не исключает ее повышения, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, выступая на форуме Московской биржи.

"Мы достаточно четко коммуницировали, что будем рассматривать возможность повышения ставки на дальнейших заседаниях и я думаю, что на декабрьском совете, на столе совета директоров будет достаточно широкий набор вариантов изменения ключевой ставки. Мы настроены решительно, чтобы вернуть инфляцию к цели к концу следующего года", - сказал он.