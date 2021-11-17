Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий проведение приватизации

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность приватизации федерального имущества, за исключением внесения в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ, без включения в прогнозный план (программу) приватизации. Документ был инициирован правительством РФ.

Действующий порядок включения имущества в прогнозный план приватизации федерального имущества, а также внесения изменений в программу приватизации носит довольно длительный характер и не позволяет оперативно принимать решения в отношении недвижимого и движимого имущества, что приводит в том числе к дополнительным расходам на его содержание, говорится в пояснительной записке.

Проведение приватизация без включения в программу будет возможно в случаях отчуждения объектов недвижимого имущества, кадастровая и балансовая стоимость либо балансовая стоимость (если кадастровая стоимость не определена) которых составляет менее 100 млн рублей, при отчуждении с земельными участками, на которых они расположены, с учетом кадастровой стоимости этих земельных участков. Также такая возможность коснется отчуждения объектов движимого имущества, балансовая стоимость которых менее 100 млн рублей (за исключением акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ).

Правительство получит полномочия по утверждению перечня таких объектов, а также право на его изменение. Кроме того, предлагается регламентировать правила проведения аукционов для такого типа госимущества: предлагается в случае признания аукциона несостоявшимся по причине одного участника установить возможность заключения договора с лицом, признанным единственным участником аукциона, по начальной цене продажи имущества, при продаже посредством публичного предложения, в которой принял участие один участник, установить возможность заключения договора с единственным участником по цене первоначального предложения или цене предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения".

Законопроект направлен на ускорение темпов приватизации недвижимого и движимого имущества госказны РФ, что будет способствовать снижению нагрузки на федеральный бюджет в виде средств, выделяемых на содержание и обеспечение сохранности имущества, а также обеспечит поступление отложенных доходов в федеральный бюджет в виде налогов на прибыль, полученную в результате вовлечения имущества в хозяйственный оборот, говорится в пояснительной записке.