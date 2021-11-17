Reuters: запуск "Северного потока - 2" может быть отложен до марта 2022 года

ТАСС, 17 ноября. Приостановка процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG германским регулятором может привести к тому, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" будет отложен до марта 2022 года. Об этом в среду агентству Reuters сообщили источники в правительстве Германии.

"Я ожидаю, что запуск "Северного потока - 2" может быть отложен до марта 2022 года", - сказал один из собеседников агентства, его имя не раскрывается.

Во вторник Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о том, что временно приостанавливает процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода. Отмечается, что сертификация оператора может рассматриваться лишь в случае, если компания имеет правовую форму в соответствии с германским правом. Иными словами, регулятор требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся германского сегмента газопровода, в собственность немецкой "дочки". До тех пор процесс сертификации будет приостановлен.

Регулятор отметил, что решение будет принято "в рамках оставшегося срока от предусмотренных законом четырех месяцев". Крайним сроком ранее называлось 8 января 2022 года. После этого немецкий регулятор должен передать проект своего заключения на утверждение в Еврокомиссию.