Удмуртия в 2022 году направит более 100 млн рублей на строительство новых газовых заправок

ТАСС, 17 ноября. Власти Удмуртии в 2022 году направят на возведение новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций более 100 млн рублей, их планируется разместить в городе Можга, Алнашском и Завьяловском районах, сообщил в среду ТАСС министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

"На 2022 год запланировано строительство и ввод в эксплуатацию трех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. На сегодняшний день под реализацию данных проектов инвесторами определены земельные участки, расположенные на территории Можги, Алнашского и Завьяловского районов", - сказал Лашкарев.

Так, на поддержку инвесторов на 2022 год предусмотрели 108 млн рублей, в том числе из федерального бюджета почти 87,5 млн рублей. Финансирование направят на возмещение затрат, понесенных инвестором при строительстве заправок. Как отметил министр, сейчас в республике функционирует 12 станций, к 2024 году их количество планируется увеличить вдвое.

Лашкарев сообщил, что сейчас в Удмуртии более 1 тыс. транспортных средств используют природный газ (метан) в качестве моторного топлива, 600 из которых переоборудовали по госпрограмме. Это позволило владельцам сэкономить порядка 35 млн рублей на услугах по переоборудованию. В 2022 году власти планируют направить на эти цели более 35 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, что позволит переоборудовать почти 500 машин.

В 2019 году Удмуртия вошла в состав 27 регионов России, попавших в программу развития рынка газомоторного топлива. В республике реализуются мероприятия по расширению газозаправочной инфраструктуры и переводу транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива.