Матвиенко призывает развивать в Дагестане малый и средний бизнес

МАХАЧКАЛА, 17 ноября. /ТАСС/. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Дагестане поможет реализовать потенциал республики и развивать ее экономику в целом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

"Люди такие талантливые в Дагестане, творческие, мне кажется, малый и средний бизнес, индивидуальное предпринимательство - нужно создать условия реальные, благоприятные условия для того, чтобы люди не боялись, могли заниматься этим, обеспечивать свою семью, развивать экономику республики", - сказал она.

Матвиенко подчеркнула, что у региона очень большой потенциал, необходимо создавать условия, чтобы этот потенциал раскрылся. "В Дагестане очень трудолюбивый народ с замечательными традициями, людям надо создать условия и возможности для самореализации", - сказала она.

Председатель верхней палаты парламента отметила, что есть ряд вопросов, которые без федеральной поддержки региону не решить. "И я хочу вас заверить, все, что мы наметили тогда в Совете Федерации на днях субъекта, мы все это обязательно реализуем. Группа работает наша, я тогда дала поручение межведомственным составом выехать и посмотреть каждое направление, которое требует решения, поддержки федерального центра. Все это у нас на контроле, мы постараемся сделать так, чтобы в полном объеме было выполнено", - сказала она.

В свою очередь Меликов поблагодарил председателя Совфеда за внимание к проблемным вопросам в республике. "На сегодняшний день та работа, которую совместно с комитетом и в целом с сенаторами мы провели, она дала достаточно серьезный, я бы сказал, даже синергетический эффект", - подчеркнул глава Дагестана.

В октябре делегация Совета Федерации прибыла в Дагестан с рабочей поездкой для изучения основных проблем региона. Делегацию возглавил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, в ее состав вошли представители комитетов по федеративному устройству и региональной политике, обороне, социальной политике и экономической политике.