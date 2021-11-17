Ростехнадзор выявил 48 нарушений при строительстве новой линии метро в Казани

КАЗАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Приволжское управление Ростехнадзора выявило 48 нарушений при проверке строительства участка второй линии казанского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с 18 по 29 октября 2021 года провело выездную проверку объекта капитального строительства "Первый участок второй линии метрополитена в Казани от станции метро "Улица Юлиуса Фучика" до станции метро "Улица Академика Сахарова", - говорится в сообщении.

В ходе проверки было выявлено 48 нарушений обязательных требований. В частности, по данным пресс-службы, строительно-монтажные работы осуществляются с нарушением требований проектной документации, проекты производства работ разработаны без учета требований проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы. Кроме того, на объекте капитального строительства не обеспечены охрана труда и пожарная безопасность.

"По результатам проверки составлен акт, выдано предписание. По факту выявленных нарушений составлен протокол об административном правонарушении", - сообщает пресс-служба.

Техническим заказчиком строительства выступает ГКУ "Главинвестстрой РТ", строительство осуществляет АО "Казметрострой".

Отмечается, что по результатам ранее проведенных проверок технический заказчик привлекался к административной ответственности по частям 1, 2 статьи 9.5 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей. В отношении лица, осуществляющего строительство, был составлен протокол о временном запрете деятельности. Судом назначен штраф в 250 тыс. рублей.

О метро Казани

Вторая линия казанского метрополитена свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы и замкнется с первой линией метрополитена на станциях "Яшьлек" и "Дубравная". Строить первый участок второй линии метрополитена от станции "Улица Юлиуса Фучика" до станции "Улица Академика Сахарова" начали в 2018 году. Работы на первом участке второй линии казанского метрополитена обойдутся в 41,1 млрд рублей, их окончание запланировано на август 2027 года

Метрополитен Казани открылся в 2005 году и стал первым в стране, построенным после распада СССР. Он состоит из одной ветки, на которой расположены 11 станций. В конце августа 2018 года в Казани открылась последняя станция первой ветки метро, получившая название "Дубравная". Эта станция завершила строительство Центральной линии.