Недельная инфляция в России ускорилась до 0,18%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 9 ноября по 15 ноября 2021 года составила 0,18%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,09%.

С начала года потребительские цены выросли на 6,81%. В годовом выражении инфляция на 15 ноября 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и 2020 год на аналогичные даты) составила 8,126%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на гречневую крупу - на 1,2%, пшеничную муку - на 0,9%, вермишель - на 0,7% и стерилизованное молоко - на 0,6%.

Цены на сливочное масло, сычужные сыры, макаронные изделия и пшено выросли на 0,5%.

Цены на полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, хлеб и маргарин выросли на 0,4%. Также на 0,3% подорожали говядина, свинина, вареные колбасы, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, сметана, жирный творог, рис и печенье.

Куриные яйца подорожали на 0,9%, куриное мясо - на 0,2%.

Цены на подсолнечное масло и сахарный песок выросли на 0,1% и 0,5% соответственно.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,3%, в том числе на огурцы - на 2,1%, репчатый лук - на 0,7%, морковь и яблоки - на 0,4%. В то же время белокочанная капуста подорожала на 0,5%, картофель - на 0,4%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали валидол - на 1,4%, бромгексин - на 1,3%, комбинированные анальгетики - на 0,9%, нимесулид - на 0,6%, аллохол - на 0,4%, метамизол натрия (отечественный анальгин) - на 0,3%. Цены на отечественные поливитамины без минералов и корвалол снизились на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички - на 0,5%, хозяйственное мыло и стиральные порошки - на 0,3%, детские подгузники, туалетного мыло и бумагу - на 0,2%. Пеленки для новорожденных и зубные щетки подорожали на 0,1%. Снизились цены на сухие корма для домашних животных и зубные пасты - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на электропылесосы - на 1,5%, смартфоны - на 0,8%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,3%, спортивные костюмы для детей, кроссовки для взрослых, отечественные сигареты с фильтром - на 0,2%, носки мужские - на 0,1%.

Цены на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты снизились на 0,6%, телевизоры - на 0,2%, металлочерепицу, обрезные доски, джинсы и кроссовки для детей - на 0,1%. Цены на бензин увеличились на 0,3%, дизельное топливо - на 1%.

Средняя стоимость проживания в гостиницах 2-5 звезд и хостелах снизилась на 0,2-4,7%. В то же время стоимость поездки на отдых в Турцию и проживания в домах отдыха, пансионатах выросла на 0,5%, путевок в санатории - на 0,4%, проживания в гостиницах 1 звезда и мотелях - на 0,3%.

Тарифы на проезд в городском автобусе увеличились на 0,6%, в трамвае и троллейбусе - на 0,1%.

Цены на обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) увеличились на 0,2%. В то же время подешевели на 0,1% баранина, овощные консервы для детского питания и водка.